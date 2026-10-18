مهدی جهاندار، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب و مقاومت و پایداری ملت مبعوث شعری سروده است.‌

خاطرت جمع، هرآیینه خیابان با ما ...

خاطرت جمع، هرآیینه خیابان با ما ...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی جهاندار، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب و مقاومت و پایداری ملت مبعوث شعری سروده است.‌

ای دلت پاکی آیینه! خیابان با ما‌

ای جگردارترین سینه! خیابان با ما

شادِ پیروزی و غمگین جوانان وطن‌

ای غم و شادی دیرینه! خیابان با ما‌

ای خوشا آینه در آینه تکثیر شدن

مردم آیینه، تو آیینه؛ خیابان با ما

آن طرف کشتی طوفانی میدان با تو

این طرف غرق طمأنینه خیابان با ما

تا شکست کمر فتنه همینجا هستیم

خاطرت جمع، هرآیینه خیابان با ما

شنبه تا جمعه در این معرکه غوغا برپاست

تا خودِ وعده‌ی آدینه خیابان با ما

این خیابان به خیابان کسی متصل است

و در این فاصله، تمرین خیابان با ما