مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از فروش ۲۲ هزار و ۲۸۶ جلد کتاب به ارزش هفت میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان در یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان خبر داد و گفت: زنجان در فروش کتاب در نمایشگاه‌های کشور رکوردار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر محمدی با اشاره به نتایج خوب برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، افزود: این رخداد فرهنگی - اجتماعی که از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه برنامه ریزی شده بود با یک روز تمدید، شامگاه گذشته به کار خود پایان داد.

وی با بیان اینکه با توجه به تبلیغات صورت گرفته شاهد استقبال هم استانی‌ها و قشر‌های مختلف از رویداد یار مهربان در زنجان بودیم، گفت: بر خلاف پیش بینی‌ها نتایج آن فراتر از انتظار بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بر اساس اعلام خانه کتاب، رکورد فروش کتاب نمایشگاهی به استان سیستان و بلوچستان به میزان ۶ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان اختصاص داشت، گفت: این استان در پایان این دوره به رکورد هفت میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان رسید که عدد بسیار خوبی بود.

وی به حمایت‌های بی دریغ استانی به ویژه استاندار زنجان از برگزاری این دوره از نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: قطعا در صورت نبود همراهی و همکاری دستگاه‌ها برگزاری این نمایشگاه امکانپذیر نبود و همچنین از مدیریت نمایشگاه‌های بین المللی کاسپین زنجان بابت در اختیار دادن رایگان غرفه‌ها باید قدردانی کرد.

محمدی با تاکید بر اینکه با احتساب سال گذشته و تاکنون ۱۵ نمایشگاه کتاب ناشران کشور برگزار شده است، افزود: نکته مهم اینکه برخی استان‌ها از نبود شرایط کافی برای برگزاری این رویداد انصراف دادند، در حالیکه استان زنجان به دلیل همراهی و همکاری‌های بین بخشی عملکرد خوبی را ثبت کرد.

وی خاطر نشان کرد: رویکرد اصلی برگزاری این دوره از نمایشگاه، فراهم کردن امکان بهره‌مندی عموم مردم از تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب بود تا علاقه‌مندان بتوانند با هزینه کمتر، کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.