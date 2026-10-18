بنا بر اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد صادراتی خود می‌توانند با انجام مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به ایفای تعهدات کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واحد‌های بازرگانی و تولیدی به ترتیب با پرداخت معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان انجام رفع تعهد ارزی را خواهند داشت.

لازم به ذکر است، درگاه پرداخت مصالحه ریالی تا پایان سال جاری به منظور واریز وجه‌المصالحه در دسترس صادرکنندگان دارای تعهدات صادراتی ایفا نشده سال‌های فوق قرار دارد.