معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در استان خوزستان گفت: بیش از ۹ پسماند شیمیایی و دارویی از مراکز درمانی و دارویی این شهرستان به صورت اصولی و استاندارد معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور، اظهار داشت: در راستای حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق شهروندان دزفول، ۹ تُن و ۱۳۰ کلیوگرم پسماند شیمیایی، دارویی و دارو‌های تاریخ گذشته درمانگاهی و داروخانه‌های این شهرستان دزفول در نیمه نخست امسال جمع آوری شد.

وی افزود: مراحل امحای پسماند‌های شیمیایی و دارویی این شهرستان توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول و هماهنگی سازمان محیط زیست شهرستان انجام می‌شود.

دکتر سلمان پور در پایان یادآور شد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون هر ۶ ماه یکبار تمامی پسماند‌های شیمیایی، دارویی و دارو‌های تاریخ گذشته مراکز درمانی و دارویی جمع آوری و برای معدوم سازی قانونی به اصفهان انتقال می‌یابد.