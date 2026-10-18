بازارچه و نمایشگاه محصولات اشتغال و مشاغل خانگی مددجویان کمیته امداد با هدف معرفی توانمندی‌های مددجویان، حمایت از تولیدات داخلی، بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی در تکاب دایر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بازارچه و نمایشگاه عرضه محصولات طرح‌های اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تکاب، از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در محل سالن نمایشگاهی فروشگاه تعاون روستایی تکاب، مقابل بیمارستان شهدا، دایر شده است.

در این نمایشگاه، تولیدات و دستاورد‌های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در بخش‌های مختلف از جمله ترشیجات خانگی، تولید عسل، فرش‌بافی، صنایع دستی، دوخت البسه زنانه، نقاشی و طراحی و محصولات باغی عرضه می‌شود.

این بازارچه با هدف معرفی توانمندی‌های مددجویان، حمایت از تولیدات داخلی، بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی و کمک به توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی برپا شده است.

خانم قربانی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تکاب، با اشاره به اهمیت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت، بر نقش طرح‌های اشتغال‌زایی در ایجاد درآمد پایدار، تقویت خوداتکایی خانوار‌ها و فراهم کردن زمینه حضور مددجویان در عرصه تولید تأکید دارد.

عرضه مستقیم محصولات مددجویان در این نمایشگاه، علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و مهارت‌های آنان، زمینه مناسبی برای حمایت شهروندان از تولیدات خانگی و رونق کسب‌وکار‌های کوچک فراهم کرده است.