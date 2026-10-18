به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علیرضا گودرزی معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی در نشست کارگروه موضوع ماده ۲۶ دسـتورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی اظهار داشت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، لازم است همه دستگاه‌های متولی تلاش کنند تا واگذاری زمین به سرمایه‌گذار واقعی در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار هکتار زمین به این منظور اختصاص یافته، افزود: نظارت بر اجرای طرح‌ها برای کمک به رفع ناترازی انرژی از جمله مواردی است که مرجع صدور موافقت اصولی (ساتبا) باید مورد نوجه قرار دهد و بر اجرای طرح‌ها نظارت مستمر داشته باشد

گودرزی با اشاره به نقش ساماندهی اراضی در استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و پیگیری موضوعات اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.