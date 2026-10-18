به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی بختگان گفت: امسال ۸۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت علوفه ای رفته است که این میزان سطح زیرکشت در مقایسه با پارسال رشد ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

آروین افزود: متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای در سطح هر هکتار در شهرستان بختگان ۷۰ تن است و پیش بینی می‌شود تا نیمه آبان ماه حدود ۶ هزار تن ذرت علوفه‌ای برداشت شود.

محصول برداشت‌شده برای تأمین خوراک دام، به واحد‌های دامپروری در نقاط مختلف استان فارس ارسال می‌شود.

شهرستان بختگان در شرق استان فارس قرار دارد.