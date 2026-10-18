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چهار دانشآموز و یکی از دبیران مدارس خراسان شمالی در دومین رویداد ملی، علمیآموزشی کتاب «انسان و محیط زیست» موفق به کسب رتبه و افتخار ملی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، آیین اختتامیه دومین رویداد ملی، علمیآموزشی کتاب «انسان و محیط زیست» ویژه دانشآموزان و دبیران پایه یازدهم، با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مسئولان آموزش و پرورش و مدیران کل استانی، اساتید و فعالان محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد و از برگزیدگان این رویداد تقدیر به عمل آمد.
از مجموع یکهزار و ۴۳۷ اثر رسیده به این رویداد، ۳۸۷ اثر متعلق به دبیران و یکهزار و ۵۰ اثر متعلق به دانشآموزان بود.
در بخش دانشآموزی این رویداد علمی حدیث برزلی با ارائه اثر (راهنمای علمی برای تقویت زیستبوم شهری) رتبه اول محور سوم با عنوان پروژه علمی و تحقیقاتی در زمینه محیط زیست را کسب کرد.
مهان علیدادیانی و فرزانه اردو بهصورت مشترک رتبه اول محور دوم عنوان آثار هنری و گرافیکی مرتبط با محیط زیست را به دست آوردند .
آتنا صفاپور رتبه دوم در محور دوم عنوان آثار هنری و گرافیکی مرتبط با محیط زیست را کسب کرد.
در بخش دبیران نیز سمیه نوریان دبیر زمینشناسی استان با ارائه اثر (برنامههای مشارکتی مدرسهمحور) ، رتبه دوم محور سوم را از آن خود کرد.