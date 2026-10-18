به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مواد غذایی قاچاق در انباری در صومعه سرا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۳ هزار و ۲۳۴ قلم انواع مواد غذایی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی ارزش این محموله را بنا بر اعلام کارشناسان ۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: متهم ۴۰ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.