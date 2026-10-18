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یازدهمین جشنواره انار بهشهر از امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه به مدت یک هفته در محوطه غار هوتو برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یازدهمین جشنواره انار بهشهر از امروز به مدت یک هفته در محوطه غار هوتو برگزار میشود؛ رویدادی با هدف معرفی انار اشرفی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت پیوند میان کشاورزی و گردشگری.
اسدالله تیموری یانسری مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری شرق استان گفت: برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی محصولات بومی و ایجاد فرصت فروش برای باغداران، میتواند به رونق گردشگری، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی انار اشرفی و قدمت ۳۵۰۰ ساله آن، بر ضرورت حفظ این میراث کشاورزی و معرفی گستردهتر آن در سطح ملی تأکید کرد.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران همچنین از برنامهریزی برای ایجاد کارگاه فرآوری انار خبر داد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول میتواند با افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، به تقویت اقتصاد باغداران کمک کند.
تیموری یانسری در پایان، برگزاری جشنواره انار را گامی در مسیر پیوند سنتهای کشاورزی با ظرفیتهای گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد با استقبال مردم و گردشگران، زمینه معرفی بیشتر انار اشرفی و توانمندیهای کشاورزی منطقه را فراهم کند.