به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یازدهمین جشنواره انار بهشهر از امروز به مدت یک هفته در محوطه غار هوتو برگزار می‌شود؛ رویدادی با هدف معرفی انار اشرفی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت پیوند میان کشاورزی و گردشگری.

اسدالله تیموری یانسری مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شرق استان گفت: برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی محصولات بومی و ایجاد فرصت فروش برای باغداران، می‌تواند به رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی انار اشرفی و قدمت ۳۵۰۰ ساله آن، بر ضرورت حفظ این میراث کشاورزی و معرفی گسترده‌تر آن در سطح ملی تأکید کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد کارگاه فرآوری انار خبر داد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول می‌تواند با افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به تقویت اقتصاد باغداران کمک کند.

تیموری یانسری در پایان، برگزاری جشنواره انار را گامی در مسیر پیوند سنت‌های کشاورزی با ظرفیت‌های گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد با استقبال مردم و گردشگران، زمینه معرفی بیشتر انار اشرفی و توانمندی‌های کشاورزی منطقه را فراهم کند.