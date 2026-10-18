

به گزارش خبرگزای صداوسیما، در پی انتشار خبری در خصوص تدریس یک مدرس مدعو در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند؛ نامبرده پس از دو جلسه تدریس در گروه فلسفه و اطلاع از برخی سوابق و مواضع وی، از تاریخ ۲۳ مهر از تدریس منع و ورود وی به دانشگاه ممنوع شده است.

دلیل عدم اطلاع دانشکده ادبیات از برخی سوابق رسانه‌ای نامبرده نیز، آن است که وی با نام اصلی خود (زهرا بیرشک) دانشجوی اسبق این دانشکده بوده که پس از اتمام تحصیل در خارج و بازگشت به ایران، تدریس یک درس به صورت حق‌التدریسی برای ایشان تعریف شده است؛ در حالی‌که وی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، با نام «سپیده بیرشک» فعالیت می‌کرده است و دانشکده ادبیات به همین دلیل از فعالیت‌های وی بی‌اطلاع بوده و به محض اطلاع، هرگونه همکاری با وی را خاتمه داده است.