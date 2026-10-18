رئیس اتاق اصناف ایران ؛ گزارش عملکرد شش‌ماهه معاونت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۶۳ هزار نوبت بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که ماحصل آن، تشکیل حدود ۹۹ هزار پرونده تخلف با ارزش ریالی فراتر از ۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد به‌طور میانگین از هر ۵ بازرسی، یک مورد به تخلف انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران ؛ قاسم نوده فراهانی، با اعلام این خبر، تشدید نظارت‌ها را پاسخی به شرایط پیچیده اقتصادی، نوسانات ارزی و اثر تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا بر زنجیره تأمین دانست و تاکید کرد هدف اصلی، تثبیت آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

گشت‌های مشترک و رکوردزنی تهران

علاوه بر نظارت‌های اختصاصی اصناف، نزدیک به ۷۱ هزار عملیات در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی همکار رقم خورد که ارزش پرونده‌های تخلف آن به بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید. در این بخش، استان تهران با انجام بالغ بر ۱۰ هزار بازرسی و ثبت پرونده‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، بیشترین حجم برخورد با تخلفات دانه‌درشت بازار را به نام خود ثبت کرد.



صدرنشینی گران‌فروشی و شفاف‌نبودن قیمت‌ها

بررسی الگوهای تخلف نشان می‌دهد «گران‌فروشی» با ۲۸ درصد و «عدم درج قیمت و نرخ‌نامه» با ۲۵ درصد، بیش از نیمی از کل پرونده‌های تعزیراتی را به خود اختصاص داده‌اند. عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی (۷٪)، عدم ارائه فاکتور خرید (۷٪)، فعالیت بدون پروانه کسب (۷٪)، کم‌فروشی (۶٪)، تقلب (۴٪) و صادرنکردن صورت‌حساب (۳٪) در رده‌های بعدی تخلفات جای گرفته‌اند.

سفره مردم زیر ذره‌بین؛ نان در کانون تخلفات غذایی

بیشترین تمرکز تیم‌های نظارتی در این مدت بر کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوار بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۷۳ درصد از کل بازرسی‌ها و ۷۹ درصد از پرونده‌های متشکله مستقیماً مربوط به «مواد خوراکی و صنایع غذایی» بوده است. در این میان، صنف نانوایان بیشترین سهم را داشته است:

نان: ۶۱ درصد بازرسی‌ها و ۶۲ درصد تخلفات بخش خوراکی

میوه و تره‌بار: ۱۳ درصد بازرسی‌ها و ۱۵ درصد تخلفات

مواد پروتئینی (گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات): ۱۴ درصد بازرسی‌ها و ۱۲ درصد تخلفات

پس از اقلام خوراکی، گروه «پوشاک، کیف و کفش» با اختصاص ۸ درصد بازرسی‌ها در جایگاه دوم ایستاده است. در حوزه خدمات نیز «تعمیرگاه‌ها و خدمات خودرو» با ۲۵ درصد و «رستوران‌ها و فست‌فودها» با ۱۹ درصد، بالاترین آمار تشکیل پرونده را ثبت کرده‌اند.



سرنوشت ۱۴۰ هزار شکایت مردمی

گزارش اتاق اصناف حاکی از مشارکت بالای شهروندان با ثبت بیش از ۱۴۰ هزار شکایت است. از این میزان:

۷۰ درصد بررسی شده که منجر به تشکیل بیش از ۲۱ هزار پرونده تعزیراتی و تبرئه ۷۶ هزار واحد صنفی شده است.

۱۸ درصد در نوبت بازرسی میدانی قرار دارد.

۱۲ درصد نیز به دلیل نقص مدارک یا عدم انطباق، غیرقابل پیگیری تشخیص داده شد.