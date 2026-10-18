در نشست بررسی پدیده ال نینو در دانشگاه ارومیه؛ احتمال افزایش یا کاهش بارش‌ها در پاییز و زمستان و شاخص‌های موثر بر این پدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی پدیده ال‌نینو و پیامدهای آن در دانشگاه ارومیه

بررسی پدیده ال‌نینو و پیامدهای آن در دانشگاه ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پدیده ال نینو موضوع نشست اساتید دانشگاه ارومیه با کارشناسان سازمان هواشناسی بود که در آن میزان احتمال افزایش بارش‌ها و یا کاهش آن در فصل پاییز و زمستان و شاخص‌های موثر بر این پدیده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی در این جلسه از تدوین اطلس مخاطرات طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به وقوع پدیده ال نینو پویش رود روان در استان راه اندازی شده تا با کمک بخش‌های مختلف و مردم مسیر رودخانه‌ها برای جریان داشتن آب باز شود.

رضا رحمانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مطلوب دریاچه ارومیه افزود: تراز آب این دریاچه در حال حاضر به ۱ هزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتی متر رسیده که یک متر و ۱۴ سانتی متر از تراز سال گذشته خود بیشتر است.

او خاطرنشان کرد: حجم دریاچه ارومیه نیز امسال به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون متر مکعب رسیده که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته بیشتر است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر این که آب دریاچه ارومیه ده برابر سال گذشته شده است گفت: سفره‌های زیرزمینی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه حدود ۳ متر بالاتر آمده است.

رضا رحمانی ادامه داد: باید وضع موجود دریاچه ارومیه حفظ شود و در واقع امسال سال آغاز احیای دریاچه ارومیه است.

او با بیان این که بالای ۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که باید این مصرف کاهش یابد تصریح کرد: با بهره گیری از آبیاری‌های نوین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بعضا به یک دهم هم می‌رسد.

در این جلسه بهزاد لایقی مدیرکل مرکز علوم جوی اقیانوسیه سازمان هواشناسی کشور و فرح محمدی معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور نیز به تبیین پدیده ال نینو و تاثیر آن بر افزایش بارش‌ها در کشور پرداختند.

در این نشست نقش مدل‌های هواشناسی در افزایش و یا کاهش تراز آب دریاچه‌ها خصوصا دریاچه ارومبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ال نینو یک پدیده اقیانوسیه است که در اقیانوس آرام اتفاق می‌افتد و اثر بلند مدتی در حدود ۶ ماه در تغییرات بارش و وضعیت دما در کشور‌های مختلف می‌گذارد.

این پدیده برای برخی از کشور‌ها که نزدیک به این اقیانوس هستند تاثیر مستقیم داشته و برای برخی از کشور‌ها از جمله ایران که فاصله طولانی با اقیانوس آرام دارد این تاثیر غیر مستقیم خواهد بود.

کارشناسان معتقدند در کشور ما این تاثیرات در بارش‌ها و دما قطعی و یقینی نیست و سال‌های مختلفی بوده که ال‌نینوی قوی اتفاق افتاده و شاهد بارش‌های خوبی بودیم ولی برخی سال‌ها با وقوع این پدیده حتی شاهد کاهش بارش‌ها هم بودیم ولی غلبه بر افزایش بارش است بدین معنی که با وقوع پدیده ال نینو معمولا باید منتظر افزایش بارش نسبت به نرمال در کشور باشیم.