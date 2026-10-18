رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر نقش محوری دانشجویان در شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های این نهاد، بر ضرورت بازآفرینی بستر‌های ارتباطی با نسل جدید دانشگاهی و فراهم‌کردن زمینه حضور، توانمندسازی و کنشگری دانشجویان در جهاددانشگاهی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هیئت‌مدیره مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، دکتر مرتضی میرباقری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت مدیره ایسپا، دکتر حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیئت مدیره ایسپا، دکتر محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، ابراهیم شیرعلی رئیس ایسپا و صفیه وزیرپور مدیر اداره امور شعب ایسپا، ۲۵ مهرماه در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این نشست، راهبرد‌های کلان بازسازی پیوند‌های ارتباطی با نسل جدید دانشگاهی، ضرورت بهره‌گیری از توان داده‌محور برای پر کردن خلأ‌های اطلاعاتی در زیست دانشجویی و بازتعریف مأموریت‌های ایسپا با محوریت جذب و تعالی دانشجویان و ارتقاء مرجعیت علمی و دانشگاهی ایسپا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شاکله و بنیان جهاددانشگاهی به حضور و کنشگری دانشجو وابسته است

دکتر منتظری، رئیس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به فلسفه وجودی این نهاد از بدو تأسیس اظهار داشت: شاکله و بنیان جهاددانشگاهی از روز‌های نخستین شکل‌گیری، بر محوریت جذب، توانمندسازی و به‌کارگیری نیرو‌های مؤمن و مستعد دانشجویی بنا نهاده شده است. نگاه راهبردی و مثبت رهبر شهید انقلاب نیز همواره ناظر بر این معنا بوده که جهاد دانشگاهی باید در قامت یکی از استوانه‌ها و ارکان اصلی کشور دوشادوش سایر نهاد‌های نظام اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر این‌که تأسیس مراکز و سازمان‌های تابعه معاونت فرهنگی از جمله مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در اساس با هدف ایجاد ظرفیت برای حضور حداکثری دانشجویان رقم خورده است، افزود: ما مکلف به ایجاد فضایی پویا، جذاب و معنادار در دانشگاه‌ها هستیم تا بستر‌های ورود نسل جوان و نخبه به بدنه اجرایی و فکری جهاد بازآفرینی شود. واقعیت غیرقابل انکار این است که هرگونه فعالیت فرهنگی بدون حضور، کنشگری و پیوند وثیق با دانشجویان، از ماهیت اصیل خود تهی بوده و خالی از معناست.

نیازمند فناوری ارتباطی نوین جهت ادراک زیست‌جهان نسل جدید و تولید کلان‌داده‌های معتبر هستیم

دکتر مرتضی میرباقری، عضو هیئت‌مدیره ایسپا، نیز با رویکردی انتقادی و آسیب‌شناسانه به تحلیل گسست‌های موجود میان نهاد‌های فرهنگی و جامعه دانشگاهی پرداخت و خاطرنشان ساخت: امروز با یک عارضه ساختاری در قالب اختلال در محور ارتباط با نسل جدید دانشجو مواجهیم. بر خلاف سال‌های طلایی و اولیه تأسیس جهاددانشگاهی که پیوندی زنده و دوسویه میان جهادگران و دانشجویان برقرار بود، در سال‌های اخیر این ارتباط سازنده دچار افت ملموس و بعضاً قطعی شده است.

وی با اشاره به تغییرات هویتی و زبانی نسل جدید افزود: ما بیش از پیش نیازمند صورت‌بندی و کشف فناوری‌های ارتباطی کارآمد و نوآورانه هستیم تا بتوانیم دنیای ذهنی، مطالبات و مختصات رفتاری جوانان امروز را عمیقاً بشناسیم و به شبکه ارتباطی آنان نفوذ کنیم.

دکتر میرباقری همچنین کمبود و کاستی در رصد‌های وضعیتی محیط دانشگاه را چالشی جدی برشمرد و تأکید کرد: سیاست‌گذاری واقع‌بینانه در دانشگاه‌ها نیازمند داده‌های غنی و جامع است، در حالی که گزارش‌ها و توصیف‌های فعلی غالباً ناکافی و ناقص بوده و تصویر کامل و دقیقی از زیرپوست دانشگاه ارائه نمی‌دهند. مأموریت ذاتی معاونت فرهنگی ایجاب می‌کند که با بازنگری جدی در الگوها، رفع این اختلال ارتباطی را در دستور کار قرار دهد.

عضو هیئت‌مدیره ایسپا بر نقش بی‌بدیل این مرکز تأکید کرد: ایسپا از بالاترین ظرفیت متدولوژیک و اجرایی برای رصد مستمر، علمی و واقع‌بینانه وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها و جامعه برخوردار است. با راهبری جهاد دانشگاهی، ایسپا می‌تواند با پایش علمی دقیق، بستر مطمئنی برای عبور از فقر داده و ارائه راهکار‌های انضمامی جهت خروج از وضعیت کنونی برای دانشگاه و جامعه فراهم سازد.

بررسی ابعاد مختلف برنامه جامع ایسپا در دستور کار هیئت‌مدیره

در بخش دیگری از این نشست و با توجه به اهمیت و ابعاد جامع «برنامه تحولی یک‌ساله ایسپا»، بررسی موشکافانه بخش‌های ناظر بر روش‌شناسی، ارتباطات، پژوهش و ترجمان رسانه‌ای این سند در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد دکتر انتظامی، بسته پیشنهادی خود را جهت غنای هرچه بیشتر و تدوین ضوابط اجرایی به هیئت‌مدیره ارائه نماید.

در این چارچوب تأکید شد سرمایه اصلی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، سابقه ربع قرن فعالیت مستمر، تولید و انباشت گنجینه‌ای ارزشمند از داده‌های ملی و از همه مهم‌تر، اعتبار و مرجعیت علمی این نهاد است؛ از این‌رو، هرگونه تحول ساختاری و برنامه‌ریزی در افق پیش‌رو، باید با محوریت صیانت از این سرمایه نمادین و تقویت پیوند داده‌ها با نظام تصمیم‌سازی کشور بازتعریف و اجرایی شود.

ایسپا باید جریان‌ساز، به‌روز و تولیدکننده داده‌های معتبر در حوزه فرهنگ باشد

در ادامه، دکتر محمود علیگو، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، به تبیین چشم‌انداز‌ها و خط‌مشی‌های جاری این معاونت پرداخت و گفت: تمام راهبرد‌ها و برنامه‌های معاونت فرهنگی به سمتی جهت‌گیری شده که حضور خودجوش و نظام‌مند دانشجویان در مراکز، مؤسسات و سازمان‌های تابعه از جمله، شاکله و هدف غایی محسوب شود. در این مسیر، بازطراحی فرآیند‌ها به‌گونه‌ای صورت خواهد گرفت که بدنه دانشجویی ستون فقرات فعالیت‌های فرهنگی با غایت جذب و تعالی همه‌جانبه باشد.

وی به برگزاری مستمر نشست‌های منطقه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور اشاره کرد و در خصوص جایگاه و وزن نمادین ایسپا تصریح کرد: ایسپا به عنوان نهادی علمی، پیشرو و حساس به روند‌های اجتماعی، باید جایگاه خود را به عنوان مرجعی روزآمد و جریان‌ساز تثبیت کند؛ مرکزی که قادر باشد داده‌های به‌هنگام، مکفی، معتبر و متقن را در سریع‌ترین زمان ممکن برای پاسخ به نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی تولید و به جامعه و تصمیم‌گیران عرضه کنند.

برنامه ایسپا بر دو بال «مرجعیت علمی» و «زیست‌بوم فرهنگی- دانشجویی» استوار است

در این نشست، ابراهیم شیرعلی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، با ارائه گزارش جامعی از «برنامه تحولی یک‌ساله ایسپا»، نقشه راه مرکز در آستانه ربع قرن فعالیت (بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس) را تبیین کرد و اظهار داشت: این نقشه راه بر مدار دو بال متقارن و هم‌افزا طراحی شده است: بال نخست؛ نظام مرجعیت علمی و پایش ملی-راهبردی که شامل اجرای منظم منظومه‌ای از پیمایش‌های ملی، ارتقای روش‌شناسی و ورود جدی به تحلیل کلان‌داده‌های فضای مجازی، بازآرایی ساختار سازمانی و تأسیس گروه‌های تخصصی افکار عمومی و پژوهش است.

بال دوم؛ احیای اصالت هویتی و شکوفایی زیست‌بوم فرهنگی-دانشجویی که مستقیماً به دغدغه قطع پیوند با محیط دانشگاه پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: رسالت این بال، پاسخ به فلسفه وجودی تأسیس ایسپا در بدنه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است. ایسپا نمی‌تواند و نباید یک دارالترجمه آماری یا صرفاً بنگاه اجرای پروژه پیمایشی برای دستگاه‌ها باشد؛ بلکه مکلف است به بستر «تربیت نخبگانی، مهارت‌افزایی میدانی و امیدآفرینی دانشجویی» بدل گردد.

رئیس ایسپا تاکید کرد: تحول و پوست‌اندازی پیش‌رو، بازآفرینی متوازن هر دو بال است و برنامه تحول یک‌ساله، سند ریل‌گذاری دقیق این توازن، عبور از رکود و آغاز فصل نوین اثرگذاری ایسپا است.