فیلم سینمایی «شبکه» از شبکه نمایش و مستند «من یک خبرنگارم» از شبکه پرس تی ‎وی، پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شبکه» به کارگردانی سیدنی لومت و نویسندگی پدی چایفسکی، امشب ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم در دهه ۱۹۷۰ میلادی روایت می‌شود و به خشونت تروریستی و تغییرات در ساختار شرکتی یک شبکه تلویزیونی می‌پردازد. هوارد بیل، یک مجری سابق اخبار، به دلیل افت رتبه در شبکه یو بی اس اخراج می‌شود. او به شیوه‌ای غیرمنتظره و بی‌پروا به این اخراج واکنش نشان می‌دهد.

فی داناوی، ویلیام هولدن، پیتر فینچ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

شبکه پرس تی‌وی در ایام دوازدهمین سالگرد شهادت خبرنگار شهید سرنا شیم، شهروند لبنانی-آمریکایی، مستند «من یک خبرنگارم» را پخش می کند. این مستند به زندگی و فعالیت خبری سرنا شیم، خبرنگار این شبکه در ترکیه می‌پردازد که سال ۲۰۱۴ حین بازگشت از مأموریت، در استان سوروچ ترکیه، در اثر یک تصادف مشکوک به شهادت رسید.

مستند «من یک خبرنگارم» در دو قسمت، امروز و فردا ۲۷ مهر روی آنتن می‌رود، قسمت اول امروز ساعت‌های ۱۶:۳۰و ۲۱:۳۰ و قسمت دوم دوشنبه ۲۷ مهر در ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۰۵:۳۰، ۱۱:۳۰، ۱۶:۳۰و ۲۱:۳۰ به‌وقت GMT.

سرنا شیم، ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴، برابر با ۲۷ مهر ۱۳۹۳ به درجه رفیع شهادت نایل آمد.