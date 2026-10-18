علیرضا بیرانوند می‌تواند پیش از اعزام به خدمت سربازی، تراکتور را در دو مسابقه مقابل ملوان و صنعت نفت آبادان همراهی کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور تبریز به تازگی دفترچه خدمت خود را برای رفتن به سربازی پُر کرده است و اول آبان ماه اعزام خواهد شد.

با توجه به اینکه کارت بازی بیرانوند طبق مجوز قبلی سازمان نظام وظیفه تا ۱۹ مهرماه اعتبار داشت، مسئولان باشگاه تراکتور با ارائه مدارک مورد نیاز به نظام وظیفه و همچنین سازمان لیگ موفق شدند مجوز بازی این بازیکن را برای دیدار امروز (یکشنبه) مقابل ملوان بندر انزلی را بگیرند.

به این ترتیب اگر جواد نکونام سرمربی تراکتور در نظر داشته باشد بیرانوند را در ترکیب اصلی تیمش قرار بدهد، مشکلی برای بازی کردن دروازه‌بان تیم ملی ایجاد نمی‌شود.

دیدار ملوان - تراکتور از ساعت ۱۷ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران برگزار می‌شود.