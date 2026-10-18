به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی استهبان گفت: برداشت انگور دیم در باغات شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود هزار و ۳۰۰ تن از این محصول برداشت شود.

سعید سعیدی افزود: شهرستان استهبان دارای هزار و ۵۹۵ هکتار باغ انگور است که هزار و ۵۵۰ هکتار آن به کشت دیم اختصاص دارد.

او ادامه داد:امسال پراکنش مناسب بارندگی‌ها، شرایط نسبتاً مطلوبی برای رشد و باردهی این باغات فراهم کرده است.

سعیدی بیان کرد: برداشت انگور در شهرستان استهبان از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی استهبان ادامه داد: حدود ۳۰ درصد محصول به‌صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و ۷۰ درصد دیگر برای تولید فرآورده‌هایی مانند آبغوره، مویز و به‌ویژه شیره انگور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سعیدی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ باغات دیم و مدیریت اصولی آب و خاک، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بهبود بسته‌بندی و بازاریابی محصولات فرآوری‌شده را از راهکار‌های افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و تقویت درآمد باغداران دانست.