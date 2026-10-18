مدیر کل هواشناسی خوزستان برای سواحل و مناطق جنوب شرقی افزایش شرجی و رطوبت و برای ارتفاعات استان افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی کرد.

پیش بینی شرجی، رگبار و رعد و برق، حکایت یک بام و دو هوای روزهای پاییزی خوزستان

پیش بینی شرجی، رگبار و رعد و برق، حکایت یک بام و دو هوای روزهای پاییزی خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تغییر سوی جریانات است که به تدریج طی امروز سبب کاهش رطوبت در استان خواهد شد، اما از اواخر روز دوشنبه مجددا با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی خواهیم بود.

وی افزود: تا روز پنجشنبه بدلیل عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

سبزه زاری ادامه داد: تا روز سه‌شنبه تغییرات دمایی به صورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۱ و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۷.۵ و کمینه دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.