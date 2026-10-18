تأکید معاون عمرانی استاندارلرستان بر لایروبی رودخانه خرم آباد
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با هشدار احتمال بارندگی در هفتههای آینده، بر ضرورت پاکسازی فوری بستر رودخانه خرمآباد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: با توجه به احتمال بارندگی در هفتههای آینده، جمعآوری نخالههای ناشی از عملیات بحرانی، اصلاح رمپهای دسترسی به بستر رودخانه و ایمنسازی محدوده ی اجرای طرح های عمرانی باید با قید فوریت انجام شود.
احسان کرمزاده در حاشیه بیان کرد:: در بازدید دو هفته ی قبل از رودخانه خرمآباد بر ضرورت لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه در محدوده ی پل انقلاب تا پل حاجی تأکید شده بود.
وی با اشاره به احتمال وقوع بارندگی در هفتههای پیشرو گفت: باقی ماندن نخالهها و خاکریزها در بستر رودخانه و اصلاحنشدن رمپهای دسترسی میتواند در صورت بارندگی، جریان آب را با مشکل مواجه کرده و زمینهساز آبگرفتگی معابر اطراف و بروز خسارت شود.
کرمزاده تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید با قید فوریت، پاکسازی و نخالهبرداری از بستر رودخانه و اصلاح رمپها را در دستور کار قرار دهند و همزمان، عملیات اجرایی پلها هم با رعایت الزامات ایمنی و تمهیدات فنی ادامه پیدا کند.