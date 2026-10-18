

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: با توجه به احتمال بارندگی در هفته‌های آینده، جمع‌آوری نخاله‌های ناشی از عملیات بحرانی، اصلاح رمپ‌های دسترسی به بستر رودخانه و ایمن‌سازی محدوده ی اجرای طرح های عمرانی باید با قید فوریت انجام شود.

احسان کرم‌زاده در حاشیه بیان کرد:: در بازدید دو هفته ی قبل ا ز رودخانه خرم‌آباد بر ضرورت لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه در محدوده ی پل انقلاب تا پل حاجی تأکید شده بود.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارندگی در هفته‌های پیش‌رو گفت: باقی ماندن نخاله‌ها و خاک‌ریزها در بستر رودخانه و اصلاح‌نشدن رمپ‌های دسترسی می‌تواند در صورت بارندگی، جریان آب را با مشکل مواجه کرده و زمینه‌ساز آب‌گرفتگی معابر اطراف و بروز خسارت شود.

کرم‌زاده تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با قید فوریت، پاکسازی و نخاله‌برداری از بستر رودخانه و اصلاح رمپ‌ها را در دستور کار قرار دهند و هم‌زمان، عملیات اجرایی پل‌ها هم با رعایت الزامات ایمنی و تمهیدات فنی ادامه پیدا کند.