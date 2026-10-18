به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خبر داد.

حسین نجف‌زاده رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در کشور و استان دانست و گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اقدام به واردات و صادرات کرده‌اند، اما ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری خود را به دولت بازنگردانده‌اند.

وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی در سطح استان و شهرستان خوی تشکیل شده است که با اولویت ویژه و با هدف بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور رسیدگی می‌شوند.

نجف‌زاده همچنین از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق طلا و نقره و تخلفات مربوط به ثبت‌نشدن اطلاعات کالا‌های مشمول در سامانه‌های قانونی خبر داد و گفت: کالا‌هایی مانند شکر و کاغذ از اقلامی هستند که اطلاعات خرید، فروش، حمل و نگهداری آنها باید مطابق ضوابط در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت شود و ثبت‌نشدن این اطلاعات، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مقررات قاچاق کالا باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم شهرستان خوی از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استان خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد از مجموع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز آذربایجان‌غربی مربوط به شهرستان خوی است و ماهانه به‌طور میانگین ۶۵ تا ۷۰ پرونده در این حوزه وارد شعب تعزیرات حکومتی شهرستان می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.