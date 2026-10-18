مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق به کشف مقادیر قابل توجه داروی قاچاق به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در مرکز کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور، حین بازرسی خودرو‌های عبوری در مسیر خروج از کشور به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را توقیف می‌کنند.

سردار مجید شجاع افزود: مرزبانان در بررسی این خودرو موفق به کشف ۵۱۰ عدد ویال تزریقی آلبومین، نوعی داروی خونی، شدند که در قسمت اتاقک کامیون جاسازی شده بودند.

وی ادامه داد: همچنین در ۲ عملیات جداگانه نیز از ۲ دستگاه کامیون در مجموع ۱۱۰ قلم داروی مختلف که در اتاقک خودرو جاسازی شده بودند، کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: کارشناسان ارزش این تعداد داروی قاچاق را ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.

سردار شجاع با بیان اینکه تشدید اقدامات شناسایی و مقابله با قاچاق کالا در دستور کار مرزبانی قرار گرفته است، تصریح کرد: در این رابطه ۳ نفر به عنوان قاچاقچی دارو دستگیر و به همراه دارو‌های کشف‌ شده به مراجع حقوقی تحویل شدند.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانی فراجا در هر شرایطی به مثابه سد حفاظتی در برابر سوداگران و قاچاقچیان کالا و ارز به شمار می‌آید و این مقوله در مسیر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید کارگشا خواهد بود.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.