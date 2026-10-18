به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم افتتاحیه و آغاز رقابت‌های المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان قم با حضور مسئولان آموزش و پرورش در هنرستان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی شهید حیدریان منطقه پردیسان قم برگزار شد.

آقای یزدی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم، در این مراسم با اشاره به اهداف این رویداد ورزشی گفت: این رقابت‌ها با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت روحیه تعاون و سلامت جسمانی دانش‌آموزان و همچنین استعدادیابی ورزشی در تمامی مدارس استان در حال اجراست.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این المپیاد ورزشی تا پایان سال تحصیلی جاری در بیش از ۱۵۰۰ مدرسه استان قم ادامه خواهد داشت.