به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صفری، با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: در حال حاضر ۱۰۱ پروژه شامل ۵۹۰ کلاس درس در استان زنجان در دست اجراست که با مشارکت مردم و خیرین و در راستای سیاست‌های دولت در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی، در حال احداث هستند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بیش از ۷۶ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر بوده و نشان‌دهنده تلاش مجموعه عوامل اجرایی، مشارکت خیرین و همراهی مردم در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی استان است.

صفری با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در تحویل فضا‌های آموزشی به آموزش و پرورش استان گفت: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۵۲ فضای آموزشی با زیربنای مجموع حدود ۳۷ هزار مترمربع به آموزش و پرورش استان تحویل شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۸ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی استان زنجان خاطرنشان کرد: آموزشگاه ۶ کلاسه شهید مهدیون در روستای قره‌بوطه یکی از این پروژه‌هاست که امیدواریم افتتاح آن برای اهالی این روستا مبارک باشد و زمینه‌ساز رشد علمی، شکوفایی استعداد‌ها و موفقیت روزافزون دانش‌آموزان منطقه شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان بهسازی و شاداب‌سازی شده است تا دانش‌آموزان در محیطی مناسب‌تر و بانشاط‌تر به تحصیل بپردازند.

صفری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های پیمانکاران، ناظران، همکاران مجموعه نوسازی مدارس و سایر عوامل اجرایی، بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مردم برای تداوم مسیر توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.