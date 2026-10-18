عملیات غیرحضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا و استفاده از فناوری‌های جدید، از ۲۵ مهر آغاز شده و عملیات میدانی نیز از دوم آبان‌ همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اعلام اینکه عملیات غیرحضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا و استفاده از فناوری‌های جدید، از ۲۵ مهرماه آغاز شده و عملیات میدانی نیز از دوم آبان‌ همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: با استفاده از این روش در سال جاری، هزینه‌های اجرای سرشماری کاهش چشمگیری خواهد داشت.

علی بهدانی با اشاره به انجام این سرشماری با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی»، گفت: در سرشماری‌های گذشته، ابتدا به سراغ مردم می‌رفتیم و لازم بود درباره فرایند سرشماری اطلاع‌رسانی و توجیه لازم انجام شود؛ اما در سرشماری جدید، ابتدا اطلاعات دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری و بررسی شده و آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها صورت گرفته است و اکنون به مرحله اطلاع‌رسانی عمومی و ارتباط با مردم رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه داده‌های اداری از وزارتخانه‌ها و سامانه‌های مختلف دریافت شده و با رعایت محرمانگی و اصول تعیین‌شده از سوی مراجع مرتبط، در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، گفت: اطلاعات سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌ها از جمله داده‌های اصلی مورد استفاده در این سرشماری هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص زمان اعلام نتایج اولیه سرشماری نیز گفت: بنابر اعلام مرکز آمار ایران، در اواخر اسفندماه، نخستین نتایج سرشماری و نتایج کامل‌تر در سال ۱۴۰۶ منتشر خواهد شد.

بهدانی با اشاره به آغاز عملیات غیرحضوری سرشماری از ۲۵ مهرماه و با بیان اینکه در این مرحله، برای بخشی از جامعه پیامک ارسال می‌شود، افزود: این پیامک‌ها از طرف مرکز آمار ایران ارسال خواهند شد و فاقد هرگونه لینک هستند؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که پیامک‌های ناشناس یا پیامک‌های حاوی لینک، مورد تأیید مرکز آمار ایران نیستند.

وی گفت: پیامک‌های رسمی، مردم را به سامانه مشخص دولتی و پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، هدایت می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه پیامک‌ها برای همه مردم ارسال نمی‌شود، گفت: جامعه هدف این مرحله، شامل افرادی است که اطلاعات آنها ناقص تشخیص داده شده، اطلاعاتشان در سامانه‌های موجود ثبت نشده یا برای راستی‌آزمایی داده‌ها به بررسی بیشتری نیاز دارند.

وی به آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا از دوم آبان‌ در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این مرحله، سرشماری به روش ترکیبی انجام خواهد شد؛ به این معنا که داده‌های ثبتی و اداری، مبنای اصلی کار هستند و برای تکمیل اطلاعات، پیمایش و مراجعه میدانی نیز صورت می‌گیرد که استفاده از این روش، موجب کاهش سهم پیمایش در مقایسه با سرشماری‌های گذشته می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تأکید بر اینکه مأموران با لباس مشخص و کارت شناسایی، برای انجام سرشماری و همچنین راستی‌آزمایی اطلاعات، رفع نواقص موجود و تکمیل داده‌های آماری مراجعه می‌کنند،گفت: در مقابل، به بخش عمده‌ای از مردم مراجعه نخواهد شد؛ زیرا اطلاعات موردنیاز آنها از قبل براساس داده‌های اداری و آماری موجود ثبت شده است و ضرورتی برای دریافت مجدد همان اطلاعات وجود ندارد.

بهدانی همچنین بر نقش اطلاع رسانی در اجرای مطلوب این سرشماری تأکید کرد.

وی گفت: همکاران ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ استان خراسان جنوبی، با شماره تلفن‌های ۳۱۲۷۲۱۵۰ و ۳۱۲۷۲۴۰۵، صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ الیتا۱۹ آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان هم استانی، در خصوص روند فعالیت مأموران آمارگیر و انجام عملیات سرشماری، هستند.