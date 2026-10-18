

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این پروژه‌ها که شامل زمین‌های چمن مصنوعی، سالن‌های ورزشی و فضا‌های تفریحی-ورزشی هستند، در ۱۲ استان کشور پراکنده شده‌اند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرانه فضای ورزشی در مناطق شهری و روستایی ایفا خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، طرح‌های قابل افتتاح در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، مازندران و مرکزی توزیع شده‌اند. بیشترین حجم این پروژه‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های خوزستان، کردستان و خراسان جنوبی است که شامل احداث و بهسازی زمین‌های چمن مصنوعی روستایی و سالن‌های چندمنظوره می‌شود.

لیست طرح های قابل افتتاح به تفکیک استان به شرح زیر است.

استان آذربایجان شرقی: زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال اران مرند_ زمین چمن مصنوعی فوتبال آذرشهر_ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال پیربالا مرند

استان البرز: احداث زمین چمن روستای دیزان

استان تهران: سالن حسن آباد فشافویه_ سالن زواره ور

استان خراسان جنوبی: سالن ورزشی طبس_ سالن ورزشی سربیشه_ چمن مصنوعی سرایان_ چمن مصنوعی زیرکوه (شاهرخت) _ چمن مصنوعی زیرکوه (بارنجگان) _ چمن مصنوعی قائن (رزدنل) _ چمن مصنوعی قائن (پهنایی) _ چمن مصنوعی قائن (اسفشاد)

استان خوزستان: خانه جوان هویزه_ چمن مصنوعی روستای خارستان بهبهان_ زمین چمن مصنوعی باغ ملک_ زمین چمن مصنوعی ایذه_ سالن ورزشی منصوریه بهبهان_ زمین چمن مصنوعی الهایی_ سالن چندمنظوره کیانشهر_ سالن چندمنظوره ملاثانی (هندبال) _ سالن چندمنظوره بانوان اروندکنار_ سالن ورزشی بلوار قدس اهواز_ زمین چمن مصنوعی قلعه سردار دزفول_ زمین چمن طبیعی ویسی گل زرد بهبهان

استان زنجان: چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای اینچه

استان سمنان: زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای جام_ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای قدس_ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای محمد آباد

استان سیستان و بلوچستان: احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای کل آباد_ احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای سادات

استان کردستان: احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای اسکول - مریوان) _احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای گوره دره - مریوان) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای عیسی آباد - سنندج) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای تازه‌آباد بهارستان - سنندج) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای امروله - سنندج) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای خامسان - کامیاران) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای گوربابا علی - دیواندره) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای ژنین، سروآباد) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای دره ناخی - سروآباد) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای نگل - سنندج) _ احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی فوتبال (روستای سردوش - مریوان)

استان گلستان: سالن ورزشی چهارباغ_چمن مصنوعی مینی فوتبال توشن_ چمن مصنوعی مینی فوتبال نوچمن_ چمن مصنوعی مینی فوتبال آق دکش_ چمن مصنوعی مینی فوتبال آی تمر

استان مازندران: چمن مصنوعی نکا_ سالن نصرت کلا بابلسر

استان مرکزی: زمین چمن مصنوعی شهر پرندک

افتتاح این طرح ها گامی مهم در راستای عدالت ورزشی، توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق محروم و روستایی و تشویق جوانان به فعالیت‌های بدنی به شمار می‌رود.