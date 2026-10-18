نشست هم‌اندیشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اعضای بورد تخصصی گوش، حلق و بینی کشور در بیمارستان خلیلی برگزار شد.

ظرفیت‌های تخصصی شیراز در ارائه خدمات پیشرفته گوش، حلق و بینی به بیماران

ظرفیت‌های تخصصی شیراز در ارائه خدمات پیشرفته گوش، حلق و بینی به بیماران





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اعضای بورد تخصصی گوش، حلق و بینی کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وضعیت آموزشی، درمانی و ظرفیت‌های تخصصی این حوزه را ارزیابی کردند.

در این نشست، دکتر «سید بصیر هاشمی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی کشور و منطقه، به گستره خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه‌شده در دانشگاه و پذیرش بیماران ارجاعی از استان‌های مختلف کشور پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای خدمات و اعمال جراحی تخصصی در حوزه گوش، حلق و بینی، توسعه فضا‌های فیزیکی، تجهیزات و امکانات بیمارستانی این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

او همچنین با اشاره به فعالیت مرکز کاشت حلزون شنوایی استان فارس، گزارشی از ظرفیت‌ها، دستاوردها، آمار جراحی‌های انجام‌شده و برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز ارائه کرد.

در ادامه، اعضای بورد تخصصی گوش، حلق و بینی کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی خود را در زمینه ارتقای آموزش تخصصی، کیفیت خدمات درمانی و توسعه ظرفیت‌های این حوزه مطرح کردند.

اعضای بورد در ادامه با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان خلیلی، از بخش گوش، حلق و بینی، اتاق‌های عمل، آمفی‌تئاتر و کتابخانه این مرکز آموزشی درمانی بازدید کردند و در جریان روند فعالیت‌های آموزشی، درمانی و برنامه‌های توسعه‌ای این فضا‌ها قرار گرفتند.

بازدید از مرکز کاشت حلزون شنوایی استان فارس و آشنایی نزدیک با بخش‌های مختلف و روند فعالیت‌های این مرکز نیز از دیگر برنامه‌های اعضای بورد تخصصی گوش، حلق و بینی کشور در شیراز بود.