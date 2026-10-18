مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان، با اشاره به خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از این گاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در صورت استفاده نادرست از وسایل گرمایشی و احتراق ناقص سوخت، می‌تواند موجب مسمومیت و مرگ شود.

محمد مالمیر گفت: برای پیشگیری از مسمومیت با این گاز، باید از نصب و استفاده غیراصولی وسایل گرمایشی خودداری کرد، از باز بودن مسیر دودکش و خروج صحیح دود اطمینان داشت، وسایل گرمایشی را به‌طور منظم بررسی کرد و از روشن گذاشتن وسایل احتراقی نامناسب در فضا‌های بسته پرهیز کرد.

وی افزود: سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف می‌توانند از علائم مسمومیت با مونوکسید کربن باشند؛ در صورت مشاهده این علائم، باید فوری به هوای آزاد رفت و با اورژانس تماس گرفت.