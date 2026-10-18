فرماندار ویژه خوی گفت: مدیران بایدبرای شناسایی مشکلات بازار، مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات، اقدامات لازم را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بازار شهرستان خوی با حضور علی علائی، معاون استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار خوی، حسین نجف‌زاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو قرارگاه برگزار شد.

علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، در این نشست با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاه‌های مسئول در بازار گفت: همه نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشند و فرمانداری و مجموعه قضایی نیز از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی نظارت و بازرسی حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: مدیران باید با بصیرت، آمادگی و روحیه جهادی در میدان خدمت به مردم حضور داشته باشند و برای شناسایی مشکلات بازار، مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات، اقدامات لازم را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

فرماندار ویژه خوی، حضور میدانی مدیران را در پیشگیری از تخلفات و ساماندهی بازار مؤثر دانست و تصریح کرد: برخورد با متخلفان باید در چارچوب قانون انجام شود و قرارگاه نظارت بر بازار نیز با جدیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در ادامه این برنامه، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خوی برگزار شد و با قدردانی از خدمات میثم علیزاده، مهرداد شاکر صدقیانی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

حسین نجف‌زاده، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی، نیز با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خبر داد.