فرمانده کل ارتش در پیامی با تبریک انتصاب «مهرداد اخلاقی» به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تأکید کرد: ارتش در چارچوب مأموریت‌های خطیر خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با این وزارتخانه را ضرورتی راهبردی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی انتصاب مهندس «مهرداد اخلاقی» را به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

انتخاب شایسته جناب‌عالی از سوی ریاست محترم جمهوری و کسب رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید، این اعتماد ارزشمند، حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه‌اندوزی و خدمت صادقانه در عرصه‌های مختلف دفاعی و برخورداری از شناخت عمیق و راهبردی از ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و الزامات صنعت دفاعی کشور است.

امروز، دو جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های چندجانبه نشان داد که اقتدار دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به اتکای توان داخلی، نوآوری، خودباوری و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت نخبگان وابسته است، انتظار می‌رود گام‌های پرشتاب و مؤثری در مسیر ارتقای آمادگی رزمی، افزایش بازدارندگی و تحکیم امنیت پایدار کشور برداشته شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مأموریت‌های خطیر خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را ضرورتی راهبردی دانسته و آمادگی دارد با اتکا به ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی، علمی و فناورانه خود، در مسیر ارتقای توان دفاعی، توسعه تجهیزات بومی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های نیرو‌های مسلح، همکاری‌های سازنده و مؤثری را دنبال کند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، دکتر چمران، سرلشکر فکوری، سرلشکر نامجو، سپهبد شمخانی و سرلشکر نصیرزاده، وزیران شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در سایه رهنمود‌های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و همت بلند متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعی کشور، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی