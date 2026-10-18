به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛هم‌زمان با نزدیک شدن به یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برنامه‌ریزی برای برگزاری هر چه باشکوه این مراسم در لرستان آغاز شده است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از اجرای برنامه‌های گرامیداشت این مناسبت از هشتم آبان، سالروز شهادت شهید فهمیده، تا ۱۳ آبان در بیش از ۲۸ نقطه استان خبر داد..



حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، آشنایی نسل جوان با آرمان‌های انقلاب و پاسداشت یاد و راه شهدای دانش‌آموز و دانشجو را از محورهای برنامه‌های امسال عنوان کرد.