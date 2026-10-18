وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد با رئیس ائتلاف نیرو‌های دولت ملی بغداد و وزیر امور خارجه عراق دیدار و درباره مسائل مختلف منطقه و جهان گفت و گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد با عمار حکیم رئیس ائتلاف نیرو‌های دولت ملی بغداد فواد حسین وزیر امور خارجه عراق دیدار و درباره مسائل مختلف منطقه و جهان گفت و گو و رایزنی کرد.