به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رضا مهدوی،با اشاره به اهمیت توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر در بخش کشاورزی گفت: کاملینا از جمله گیاهانی است که به دلیل نیاز آبی کمتر، می‌تواند در مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان افزود: کشت کاملینا در دو فصل پاییز و بهار انجام می‌شود و این گیاه حدود شش ماه پس از کاشت به مرحله برداشت می‌رسد.

مهدوی با اشاره به آغاز کشت پاییزه این محصول در بخشی از اراضی شهرستان همدان اظهار کرد: توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه، از راهکار‌های مهم برای پایداری تولید در بخش کشاورزی است.

وی همچنین بر اهمیت آشنایی کشاورزان با ویژگی‌های فنی و مزایای کشت کاملینا تأکید کرد و گفت: بررسی ظرفیت‌های تولید این گیاه و بهره‌گیری از نظر کارشناسان می‌تواند در تصمیم‌گیری کشاورزان برای انتخاب الگوی کشت مناسب مؤثر باشد.

در همین راستا یکی از کشاورزان شهرستان همدان نیز در سطح ۲۸ هکتار از اراضی خود به کشت کاملینا اقدام کرده است تجربه‌ای که می‌تواند زمینه بررسی بیشتر ظرفیت این محصول را در منطقه فراهم کند.