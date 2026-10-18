معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بر ضرورت کنترل دقیق مصرف انرژی، ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز، هوشمندسازی شبکه و اجرای برنامه‌های کاهش تلفات برق تأکید کرد و گفت: این اقدامات مهم از شروط بنیادین پایداری برق و حفظ حقوق مشترکان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسن‌بکلو در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و نماینده بندرعباس در مجلس، نقشه راه کاهش تلفات، ارتقای بهره‌وری شبکه و صیانت از زیرساخت‌های انرژی در جنوب کشور را تشریح کرد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر اینکه نباید حتی کوچک‌ترین میزان مصرف انرژی در شبکه توزیع بدون ثبت باقی بماند، اعلام کرد ثبت شفاف مصرف، ساماندهی فوری انشعاب‌های غیرمجاز و هوشمندسازی تجهیزات اندازه‌گیری، شروط بنیادین پایداری برق و حفظ حقوق مشترکان است.

ثبت شفاف مصرف و مقابله قاطع با دستکاری تجهیزات

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به لزوم اعمال دقیق تعرفه‌ها در تمامی بخش‌ها گفت: همه حوزه‌ها مکلفند برای صیانت از حقوق مردم و صنعت برق، سنجش دقیق مصرف را پیگیری کنند تا حتی اندکی از جریان انرژی هدر نرود.

وی بازرسی مستمر فیوز‌ها و کنتور‌های برق را اقدامی حیاتی دانست و تأکید کرد توانیر با هرگونه دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری مشترکان با جدیت و بدون مماشات برخورد می‌کند.

تعیین‌تکلیف ۷ هزار انشعاب غیرمجاز با شتاب‌بخشی به طرح مهتاب

حسن‌بکلو با اشاره به وجود حدود ۷ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در استان هرمزگان تصریح کرد: همه در برابر این پدیده مسئولیم و برچیدن این انشعاب‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدام قاطع میدانی است.

وی اجرای کامل و بی‌وقفه «طرح مهتاب» را راهکاری کلیدی برای مهار تلفات انرژی، انضباط مصرف و ارتقای چشمگیر بهره‌وری شبکه برق برشمرد.

هوشمندسازی پست‌ها و ارتقای تاب‌آوری در بحران

معاون هماهنگی توزیع توانیر توسعه فناوری‌های نوین نظارتی را ضرورت قطعی مدیریت بار دانست و افزود: هوشمندسازی پست‌های توزیع برق امکان پایش لحظه‌ای و مهار خاموشی‌ها را فراهم می‌کند.

وی همچنین با قدردانی از سرعت عمل و جانفشانی سیمبانان و کادر عملیاتی هرمزگان در بازسازی شبکه‌های آسیب‌دیده، مدیریت بحران این شرکت پس از حوادث اخیر را نمونه‌ای برجسته از هماهنگی میدانی خواند.