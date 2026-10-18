نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم جهاد بیان حقیقت و غلبه بر روایت‌های غیرواقعی دشمن، رویش جوانان مؤمن و مستعد را نشانه‌ای روشن از تحقق وعده‌های صادق الهی و حرکت بالنده انقلاب اسلامی دانست. -

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین جواد جعفری در مراسم آغاز به کار خانه تولیدات مردمی صداوسیمای استان، حضور مجاهدانه نیرو‌های متعهد در عرصه رسانه را ستود و گفت: جهاد بیان حقیقت و غلبه بر روایت‌های غیرواقعی دشمن، میدانی خطیر است که نیرو‌های مؤمن با توفیق الهی در آن پای کار نظام مقدس اسلامی و پاسداری از ارزش‌ها ایستاده‌اند.

وی با ابراز خرسندی از دیدن انرژی، استعداد و توانمندی‌های نسل جدید افزود: واقعاً این اتفاقات و ظرفیت‌هایی که انسان در میان جوانان شاهد است، جلوه‌های روشن وعده‌های الهی در قرآن کریم است. دیدن این حجم از نشاط و انگیزه مایه مباهات است؛ این‌که نسل جدید ما در زیر شدیدترین هجمه‌های ترکیبی و رسانه‌ای دشمن، چنین رویش‌ها و ثمراتی دارد، نشان می‌دهد که راه امام راحل (ره) و مسیر پرافتخار شهدای والامقام، راهی درست، زنده و پایدار است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نصرت الهی و استقامت در راه حق افزود: جلوه‌گری این آیات شریفه را امروز به‌خوبی می‌توان در اراده و باور جمع‌های مؤمن و پای‌کار انقلاب دید؛ مسیری که با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و پشتکار نسل جوان بی‌شک به پیروزی در نبرد روایت‌ها ختم خواهد شد.