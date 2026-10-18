توسعه زیرساخت‌های ورزشی، احداث سالن چندمنظوره و ایجاد زمین چمن مصنوعی برای ارتقای امکانات ورزشی بردسکن دنبال می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بردسکن گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از نیاز‌های مهم شهرستان است و برای تحقق این هدف، پیگیری‌های متعددی با همکاری مسئولان محلی و استانی انجام شده است.

رضا غلامی‌زارع با اشاره به پیگیری اختصاص زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در شمال شهر بردسکن برای ایجاد مجموعه ورزشی افزود: بخش عمده مراحل مربوط به این موضوع انجام شده و نهایی شدن مراحل اداری و تأیید‌های لازم می‌تواند زمینه استفاده از این ظرفیت را برای توسعه فضا‌های ورزشی شهرستان فراهم کند.

وی ادامه داد: احداث سالن ورزشی چند منظوره و ایجاد زمین چمن مصنوعی نیز از جمله طرح‌های مورد پیگیری است، اما اجرای طرح های جدید به تأمین اعتبار، مشخص شدن سهم مشارکت شهرستان و جذب منابع استانی و ملی نیاز دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار بردسکن بیان کرد: همراهی مسئولان در پیگیری طرح‌های ورزشی اهمیت زیادی دارد و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، زمینه اجرای طرح ها و افزایش سرانه فضا‌های ورزشی شهرستان فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: توسعه ورزش نباید تنها به مرکز شهرستان محدود شود و باید شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها نیز از امکانات مناسب برخوردار شوند.

غلامی‌زارع با اشاره به فعالیت رشته‌های ورزشی در شهر انابد و سایر مناطق شهرستان گفت: در تلاش هستیم با تقویت امکانات و تجهیزات و برگزاری مسابقات در مناطق مختلف، زمینه حضور بیشتر جوانان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم.

وی به میزبانی مسابقات کیک‌بوکسینگ دختران استان در شهرآباد در روز‌های نهم و دهم مهرماه اشاره کرد و افزود: میزبانی رویداد‌های ورزشی استانی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف بردسکن و توسعه ورزش در سطح شهرستان کمک کند.