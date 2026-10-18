معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد؛ دولت چهاردهم با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دارد و برای تأمین و تخصیص ارز به واردکنندگان تلاش می‌کند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، جعفر قائم‌پناه در مراسم افتتاح بیست‌وپنجمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته که از امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه در تهران آغاز شد، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور گفت: امنیت غذایی یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتدار کشور است و هر اقدامی برای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و دسترسی مردم به غذای سالم و باکیفیت، سرمایه‌گذاری برای استقلال و آینده ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور افزود: این صنعت با تولید محصولات متنوع از جمله شیر، گوشت، تخم‌مرغ و عسل، علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، در ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، عشایری و شهری نقش مهمی دارد.

تولید بیش از ۱۹ میلیون تن محصولات دامی در کشور

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت تولید محصولات دامی در کشور اظهار کرد: ایران سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن شیر خام، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن تخم‌مرغ، ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۲۶ هزار تن عسل تولید می‌کند.

قائم‌پناه با اشاره به تحول صنعت دام و طیور کشور در دهه‌های گذشته گفت: ایران پیش از انقلاب برای تأمین بخشی از نیاز‌های خود به محصولات لبنی وارداتی وابسته بود، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشور‌های همسایه عرضه می‌شوند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت تولید داخلی و پیشرفت این صنعت است.

وی افزود: توسعه تولید داخلی و حضور محصولات ایرانی در بازار‌های خارجی، علاوه بر تأمین نیاز کشور، زمینه ارزآوری و تقویت اقتصاد ملی را فراهم کرده است.

ادامه تولید و صادرات در شرایط دشوار

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با قدردانی از فعالان صنعت دام و طیور برای استمرار تولید در شرایط جنگی گفت: پایداری تولید محصولات دامی در جریان جنگ‌های اخیر، با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های متعدد، قابل قدردانی است.

وی افزود: در این شرایط، اقداماتی از جمله پایش مستمر روند تولید محصولات دامی، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی برای تسهیل تولید و حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نهاده‌های دامی و هسته‌های نژادی در دستور کار قرار گرفت.

قائم‌پناه با اشاره به تداوم صادرات محصولات دامی اظهار کرد: با وجود تحریم‌های طولانی‌مدت و شرایط دشوار ناشی از جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، صادرات تخم‌مرغ، گوشت مرغ، محصولات لبنی و برخی اقلام مرتبط با ژنتیک دام، از جمله جنین منجمد دام‌های پربازده، ادامه داشته است.

وی این روند را نشانه ظرفیت صنعت دام و طیور کشور دانست و بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش محصولات دامی و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان تأکید کرد.

تأمین مالی و نوسازی زیرساخت‌های تولید در اولویت باشد

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت توسعه صنعت دام و طیور گفت: تکمیل زنجیره ارزش محصولات دامی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش بهره‌وری، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و تخصیص اعتبارات سرمایه در گردش باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های پرورش دام و طیور و هوشمندسازی دامپروری با هدف کاهش هزینه تمام‌شده و امکان رهگیری محصولات نیز از اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

هشدار درباره ضرورت مدیریت مصرف گاز و برق

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های تأمین انرژی، از تولیدکنندگان خواست از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف گاز و برق و عبور از فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به مشکلات تأمین گاز و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی، لازم است همه بخش‌ها برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی همکاری کنند.

قائم‌پناه افزود: هدف، متوقف کردن مصرف نیست، بلکه باید با مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، از بروز مشکلات در واحد‌های تولیدی جلوگیری کرد. واحد‌های حساس، به‌ویژه مرغداری‌ها و دامداری‌ها، نیز باید از پیش تمهیدات لازم را برای فصل زمستان در نظر بگیرند تا کمترین خسارت به تولید وارد شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت استمرار فعالیت‌های تولیدی گفت: باید با همکاری و همت ملی شرایطی فراهم شود که تولید کشور با کمترین اختلال ادامه یابد.

نمایشگاه باید به توسعه همکاری‌های اقتصادی منجر شود

قائم‌پناه با تأکید بر نقش نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در توسعه همکاری‌های تخصصی گفت: این نمایشگاه زمانی به رسالت واقعی خود دست می‌یابد که زمینه ارتباط میان دانش، سرمایه و نیاز‌های تولید را فراهم کند

وی افزود: شکل‌گیری قرارداد‌های مؤثر، انتقال تجربه، معرفی نوآوری‌ها و یافتن راهکار‌های عملی برای مسائل بخش تولید باید از دستاورد‌های این رویداد باشد؛ به‌گونه‌ای که نتایج آن در واحد‌های تولیدی، سفره مردم و بازار‌های منطقه‌ای و جهانی نمایان شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر حمایت دولت از بخش تولید گفت: دولت چهاردهم با وجود مشکلات موجود، با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور قرار دارد و برای تأمین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی و نهاده‌ها نیز اقداماتی انجام شده است.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، همدلی و همکاری میان مسئولان، تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی، صنعت دام و طیور کشور بیش از پیش توسعه یابد.