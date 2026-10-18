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همزمان با سراسر کشورالمپیاد ورزشی دانشآموزان با مشارکت ۳۸۰ هزار دانشآموز آذربایجانغربی در ۵۴۰۰ مدرسه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشآموزان همزمان با سراسر کشور، با میزبانی آموزشوپرورش ناحیه ۲ ارومیه و با حضور دانشآموزان دوره اول متوسطه مدرسه حضرت معصومه (س)، در آذربایجانغربی برگزار شد.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی در این مراسم گفت: امسال ۳۸۰ هزار دانشآموز در پنج هزار و ۴۰۰ مدرسه استان در المپیاد ورزشی درونمدرسهای مشارکت خواهند کرد.
وی با اشاره به تفاوت برنامههای ورزشی در مقاطع تحصیلی افزود: در دوره ابتدایی، آموزشها با رویکرد مهارتآموزی دنبال میشود و در دورههای اول و دوم متوسطه، رقابتهای ورزشی در ۱۰ رشته برگزار خواهد شد. دانشآموزان پس از رقابت در سطح مدرسه، برای حضور در مراحل منطقهای، استانی و کشوری با یکدیگر رقابت میکنند.
ابوالفضل بجانی، مشاور معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش نیز با اشاره به آغاز برنامههای هفته تربیتبدنی گفت: این هفته با اجرای برنامههای ورزشی درونمدرسهای و برونمدرسهای در سراسر کشور آغاز شده است و ۷۴۰ منطقه و ناحیه آموزشی کشور در این برنامهها مشارکت دارند.
وی افزود: در طول این هفته، برنامههایی همچون مهارتآموزی، «میدان همدلی، میدان پویا»، انتخابات انجمنهای ورزشی دانشآموزی، تکریم مقام شهدا و افتتاح کانونهای ورزشی اجرا میشود و هر روز، برنامههایی ملی و سراسری با محوریت تربیتبدنی و ورزش دانشآموزی در مدارس کشور دنبال خواهد شد.