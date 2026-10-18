به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، افتتاحیه المپیاد ورزشی دانش‌آموزان همزمان با سراسر کشور، با میزبانی آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ ارومیه و با حضور دانش‌آموزان دوره اول متوسطه مدرسه حضرت معصومه (س)، در آذربایجان‌غربی برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی در این مراسم گفت: امسال ۳۸۰ هزار دانش‌آموز در پنج هزار و ۴۰۰ مدرسه استان در المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای مشارکت خواهند کرد.

وی با اشاره به تفاوت برنامه‌های ورزشی در مقاطع تحصیلی افزود: در دوره ابتدایی، آموزش‌ها با رویکرد مهارت‌آموزی دنبال می‌شود و در دوره‌های اول و دوم متوسطه، رقابت‌های ورزشی در ۱۰ رشته برگزار خواهد شد. دانش‌آموزان پس از رقابت در سطح مدرسه، برای حضور در مراحل منطقه‌ای، استانی و کشوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ابوالفضل بجانی، مشاور معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش نیز با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی گفت: این هفته با اجرای برنامه‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای در سراسر کشور آغاز شده است و ۷۴۰ منطقه و ناحیه آموزشی کشور در این برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی افزود: در طول این هفته، برنامه‌هایی همچون مهارت‌آموزی، «میدان همدلی، میدان پویا»، انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی، تکریم مقام شهدا و افتتاح کانون‌های ورزشی اجرا می‌شود و هر روز، برنامه‌هایی ملی و سراسری با محوریت تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در مدارس کشور دنبال خواهد شد.