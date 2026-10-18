نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر انتخاب و انتشار آثار برتر کنگره نوحه فاطمی و ترویج سیره حضرت فاطمه زهرا (س) برای تقویت فرهنگ دینی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با برگزارکنندگان چهارمین کنگره نوحه فاطمی در شمال کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت آثار هنری و شعر مذهبی و بهره‌گیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) برای ترویج فرهنگ دینی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند میان نظم، ملودی و کلام گفت: ترکیب سنجیده شعر و آهنگ می‌تواند بر کیفیت و تأثیرگذاری آثار آیینی بیفزاید و هدف، تولید آثاری است که در کنار رعایت قواعد هنری، برای مخاطب نیز جذاب و اثرگذار باشند.

آیت‌الله لائینی با تأکید بر ضرورت توجه به دستاورد‌های کنگره افزود: آثار برتر باید با ارزیابی دقیق انتخاب و در قالب کتابچه‌های مرجع منتشر شوند تا به‌عنوان منبعی برای فعالان شعر و هنر آیینی و نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، منطقه‌ای شدن کنگره در استان‌های شمالی را گامی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد در آینده به سطح ملی گسترش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی در حیا، عفت، عبادت، تقوا، مدیریت زندگی، همسرداری، تربیت فرزند، ساده‌زیستی و ولایت‌مداری معرفی کرد و گفت: تبیین سیره آن حضرت می‌تواند در ترویج ارزش‌های دینی و مقابله با جریان‌های فرهنگی مغایر با این ارزش‌ها نقش‌آفرین باشد.

آیت‌الله لائینی بر ضرورت تولید محتوای هنری باکیفیت و معرفی الگوی زن مسلمان بر پایه سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد.