به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: مطابق بررسی‌ها، امروز و فردا آسمان استان در ساعات صبح کمی تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

احتمال برخی رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق به ویژه مناطق جنوب و جنوب شرق استان وجود دارد. در این مدت در ساعات شب و ساعات اولیه صبح به دلیل سکون نسبی جو پدیده غبار محلی در برخی مناطق مستعد پیش بینی می‌شود.

از روز سه شنبه تا پایان هفته با افزایش نسبی ناپایداری‌های همرفتی در برخی از ساعات رشد ابر و در برخی از نقاط رگبار باران و احتمال رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

از نظر دمایی بررسی‌ها حاکی از تداوم گرمای نسبی هوا بویژه در ساعات روز در سه روز آتی در استان نیست.