به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان گفت: دلیل اینکه ایران اسلامی با وجود شیطنت‌های کشور‌های کفار امن‌ترین کشور در دنیاست وجود نیرو‌های مسلح جان بر کف این مرز و بوم هستند.

حجت السلام والمسلمین حسینی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کاشان با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از پایه‌های اصلی مقابله با ناامنی‌ها است گفت: امنیت رکن اصلی آرامش در جامعه است و نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با حرکات مخل نظم و امنیت قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز مجموعه انتظامی را ستون اصلی حفظ امنیت، آرامش و نظم عمومی دانست و گفت: امنیت امروز استان اصفهان و شهرستان کاشان، نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، همراهی دستگاه قضایی، سپاه، بسیج، اداره اطلاعات و مهم‌تر از همه، حمایت و اعتماد مردم است.

سردار حسین بساطی افزود: امنیت محصول جمعی است و همه نقش داریم تا مردم به عنوان مطالبه‌گر و پشتوانه پلیس در امنیت باشند.

در این آیین سرهنگ حسین اردلان به عنوان فرمانده جدید انتظامی کاشان معرفی و از خدمات سرهنگ ایرج کاکاوند قدردانی شد.