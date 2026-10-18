وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در بغداد گفت: ما بیش از گذشته آمادگی دفاع از خود را داریم، در عین حال در مسیر دیپلماسی به شرط اینکه عزتمندانه و شرافتمندانه باشد و حقوق ملت ایران را تامین کند، آماده هستیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه پنجاه و دومین اجلاس وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد گفت: عراق به عنوان کشور دوست و همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد و موفقیت عراق در اداره این سازمان اهمیت زیادی می‌تواند داشته باشد.

عراقچی در ادامه افزود: متاسفانه به دلایل بسیاری که قابل بحث است، سازمان همکاری اسلامی عملکرد خوبی نداشته، اما با تعیین دبیرکل جدید که وزیر خارجه سابق موریتانی است و انتقال ریاست دوره‌ای به عراق، امیدواریم این سازمان رمق تازه‌ای بگیرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان در اختلافات کشور‌های اسلامی نقش سازنده‌ای در جهت حل اختلاف ایفا کند.

عراقچی خاطرنشان کرد: هنوز قطعنامه و بیانیه پایانی صادر نشده، ولی همکاران من از روز‌های گذشته تلاش کردند که در اکثر قطعنامه‌ها ورود کنند. تقریبا اکثر قریب به اتفاق قطعنامه‌ها تکرار سال گذشته است.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: در بحث یمن در این اجلاس بحث‌های جدی صورت گرفت. عربستان نظرات خود را داشت، ما و سایر کشور‌ها نیز نظرات خود را بیان کردیم. خواستار صدور قطعنامه هستند که هنوز نهایی نشده است، ولی ما امیدواریم انصاف و توازن در این قطعنامه و بیانیه پایانی رعایت شود. طبیعتا اگر این صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به این قطعنامه بپیوندد. حتما بلوک کشور‌هایی که به مواضع عربستان نزدیک هستند در سازمان قابل توجه است. ما البته لابی‌های گسترده انجام دادیم و در سخنرانی من هم به راه حل تاکید شده بود.

عراقچی در ادامه افزود: شرایط ما کاملا روشن است و در قالب طرح ۷ روزه به آمریکا ارائه شده و آنها نظرات خود را دادند که ما هنوز در حال پاسخ‌گویی هستیم. از نظر ما طرح ۷ روزه روی میز است و اگر صداقتی در طرف آمریکا هست که وجود ندارد، راهش مشخص است اگر به آن شروط عمل کنند تنگه در روز ششم باز خواهد شد و روز هفتم مذاکرات آغاز خواهد شد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: با وزیر خارجه لبنان دیدار کاملا محترمانه ولی صریح و جدی داشتیم. با دولت کنونی لبنان اختلافات بینشی زیادی در خصوص نحوه حل و فصل مسائل در لبنان داریم. ولی بر این نکته اتفاق نظر داشتیم که روابط دو دولت باید مورد توجه قرار گیرد و پیشرفت داشته باشد.

عراقچی خاطرنشان کرد: ما در برابر تهدیدات به هیچ وجه سر خم نخواهیم کرد. ما بیش از گذشته آمادگی دفاع از خود را داریم، در عین حال در مسیر دیپلماسی به شرط اینکه عزتمندانه و شرافتمندانه باشد و حقوق ملت ایران را نیز تامین کند، آماده هستیم.