شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۰۳ درصدی و ۸۴ هزار ۸۱۷ واحدی به ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۰.۱ درصدی و ۲ هزار و ۲۹۷ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۲ هزارو ۸۸۷ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۴۰ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان رسید.

با وجود کاهش نماگرهای بازار اما به تدریج تقاضا در گروه های مختلف افزایش یافت بطوری که در پایان معاملات در مجموع ۶۱ درصد بازار معادل حدود ۵۱۹ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.