دانش‌آموزان قرآنی آذربایجان‌غربی در چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی کشور، با کسب پنج رتبه برتر کشوری، کارنامه‌ای ممتاز از توانمندی‌های قرآنی و تربیتی استان رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان قرآنی آذربایجان‌غربی در چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی کشور، با کسب پنج رتبه برتر کشوری، کارنامه‌ای ممتاز از توانمندی‌های قرآنی و تربیتی استان رقم زدند؛ موفقیتی که بر اساس اعلام صورت‌گرفته، از رشد ۵۰۰ درصدی نتایج استان نسبت به دوره پیشین حکایت دارد.

مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی، از رویداد‌های شاخص ملی در شناسایی، پرورش و ارزیابی استعداد‌های قرآنی نسل نوجوان به شمار می‌رود و بستری برای تقویت انس با کلام وحی، تعمیق معرفت دینی و ترویج فرهنگ نماز و معارف اهل‌بیت (ع) در محیط‌های آموزشی فراهم می‌آورد.

کسب این پنج رتبه ملی، بیانگر ظرفیت ارزشمند دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی در عرصه فعالیت‌های قرآنی و حاصل توجه به پیوند متوازن میان آموزش و تربیت است؛ دستاوردی که جایگاه توانمندی‌های قرآنی دانش‌آموزان استان را در سطح کشور برجسته می‌سازد.