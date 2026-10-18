کشف بیش از دو هزار قرص غیرمجاز در پلدختر لرستان
فرمانده انتظامی پلدختر، از کشف دوهزار و ۶۰۰ عدد انواع قرصهای غیرمجاز و مهر و موم دو واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت:در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز در سطح شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر قرار گرفت.
سرهنگ رسول کرمی چگنی افزود؛ پس از کنترل و رصد دو واحد صنفی متخلف ، با هماهنگی مراجع قضایی در بازرسی دقیق از این مغازهها، دو هزار و ۶۰۰ عدد انواع قرصهای غیرمجاز کشف شد
فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به مهر و موم کردن این دو واحد صنفی متخلف بیان کرد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.