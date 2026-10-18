فرمانده انتظامی پلدختر، از کشف دوهزار و ۶۰۰ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز و مهر و موم دو واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.



به گزارش ر پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز در سطح شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پلدختر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت:د

سرهنگ رسول کرمی چگنی افزود؛ پس از کنترل و رصد دو واحد صنفی متخلف ، با هماهنگی مراجع قضایی در بازرسی دقیق از این مغازه‌ها، دو هزار و ۶۰۰ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز کشف شد



