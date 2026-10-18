به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام والمسلمین حسینی در آیین آغاز به کار خانه تولیدات مردمی صداوسیمای استان زنجان با اشاره به اهمیت راهبردی نبرد شناختی در جهان امروز گفت:امروز میدان اصلی نبرد در عرصه شناخت و ادراک جریان دارد. در کنار تمام آمادگی‌های لازم در ابعاد نظامی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی، چنانچه عرصه رسانه وظیفه و مأموریت خود را به شایستگی انجام ندهد، در میدان عمل دچار اختلالات جدی خواهیم شد.

وی به پیچیدگی شیوه‌های جنگ نرم استکبار اشاره کرد و افزود: امروز به‌روشنی می‌بینیم که دشمنان شرور چگونه خباثت‌ها و اقدامات ضدانسانی خود را در پشت ویترین فریبنده رسانه‌ها پنهان می‌کنند و با ابزار‌های گوناگون و تولید انبوه محتوا در پی دستکاری و اخلال در دستگاه محاسباتی افکار عمومی و آحاد جامعه هستند.

امام جمعه زنجان بیداری اهالی رسانه و هنر را ستود و افزود:اینکه همگام با خیزش و حضور مردمی، در میان اهالی قلم، ادبیات، رسانه و تولید محتوا نیز چنین بعثت، انگیزه و همتی شکل گرفته، مایه شکرگزاری است؛ امیدوارم با این اهتمام و جدیت، شاهد گشوده شدن صفحاتی نو و درخشان در عرصه تولیدات فاخر و روایت اصیل حقیقت باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در پایان با یادآوری افق دید امامین انقلاب و شهدای والامقام تأکید کرد: همان‌طور که امام شهید بزرگوار ما معتقد بودند گره‌های اساسی کشور در عرصه‌های علم، فناوری و اقتصاد با دستان توانمند جوانان گشوده می‌شود، این مجموعه پرخیر و برکت نیز با نقش‌آفرینی ویژه جوانان مؤمن و خلاق، ان‌شاءالله یک "فتح‌الفتوح" رسانه‌ای رقم خواهد زد و ثمرات و برکات این اقدام مبارک برای انقلاب و استان ماندگار خواهد بود.