به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تربت‌حیدریه گفت: این اقدام برای صیانت از محیط زیست، پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و برخورد قانونی با واحد‌های صنعتی آلاینده صورت گرفته است.

عباسعلی خسروی با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۵۰۰ مورد پایش کنترلی و سرزده از واحد‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و معدنی در سطح شهرستان انجام شده است که در جریان این پایش‌ها، به‌منظور رفع آلودگی‌ها و الزام واحد‌ها به رعایت ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی، ۴۶ فقره اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده است.

وی ادامه داد: ۱۲ پرونده تخلف زیست‌محیطی مرتبط با آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی شهرستان ارجاع شده است.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با واحد‌های آلاینده تصریح کرد: واحد‌هایی که با فعالیت خود موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند، موظف‌اند در مهلت‌های قانونی نسبت به رفع آلودگی و رعایت الزامات زیست‌محیطی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر پیگیری‌های قضایی، ممکن است مشمول جرایم و عوارض زیست‌محیطی موسوم به «عوارض سبز» موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند.