



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی رجب زاده سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در آستانه دیدار این با پیکان تهران با بیان اینکه برد برابر آلومینیوم اراک به تیم کمک کرد تا از نظر روحی و روانی به شرایط مطلوبی برسد گفت:تیم ایراداتی در زمینه فنی دارد که با توجه به زمان کم و فشردگی بازی‌ها در حال رفع آن هستیم .

رجب زاده ادامه داد: در اولین تعطیلی مسابقات نیز برنامه ویژه‌ای داریم تا به انسجام بهتری دست یابیم. سرمربی فجر بیان کرد:برای هر بازی برنامه جدا داریم و بازی به بازی بهتر می‌شویم تا هواداران هم از بازی فجر لذت ببرند. رجب زاده با اشاره به اینکه تیم پیکان هم تیم خوبی است گفت:برای این بازی هم برنامه ریزی کردیم و بازیکنان را به لحاظ تاکتیکی آماده این دیدار کردیم. رجب زاده در پایان از هواداران در خواست کرد تا با حضور در ورزشگاه در دیدار با پیکان تیم فجر را تنها نگذراند .