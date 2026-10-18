دکتر رحمتی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما: تاکنون تعداد ۱۵ نفر بر اثر مصرف آش تهیه شده با گیاه سمی تاتوره، مسموم و با علائم سردرد ، حالت تهوع و هذیان گویی به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر مسمومیت غذایی با گیاه تاتوره (دارای برگ هایی شبیه گیاه اسفناج) تعدادی از اهالی صندل آباد بجنورد دچار عوارض شدید شده بودند، گفت: تعدادی از مسمومین با علائم حاد برای مداوا به بیمارستان های مشهدمقدس اعزام شدند و تعدادی دیگر هم در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد تحت مداوا هستند.