مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان چگونگی پرداخت عوارض در آزاد راه حرم تا حرم در غرب این استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میثم قدمی گفت : شرکت پیمانکار آزاد راه از پنجشنبه گذشته پیامک پلیس را به رانندگان مسیر آزادراه حرم تا حرم ارسال می کند که این پیامک میزان عوارض آزاد راهی است نه جریمه.

وی با بیان اینکه این عوارض مصوبه وزارت راه و شهرسازی است و به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌ها ابللاغ شده است افزود : رانندگان می توانند علاوه بر پرداخت سامانه‌ای ، عوارض را از طریق دو محل سامانه پلاک خوان در محدوده ده نمک و دو کیوسک مستقر در مجتمع‌های بین راهی آل جلال و خادم الرضا پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی نرخ عوارض سواری و وانت ۳۵ هزار تومان ، مینی بوس و کامیونت ۷۰ هزار تومان ، اتوبوس و ناوگان ۳ محور ۱۴۰ هزار تومان و تریلی و ناوگان ۴ محور ۱۷۰ هزار تومان است .