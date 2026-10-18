مرکز آمار ایران اعلام کرد: تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ با افزایش ۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به حدود ۲۴۴ هزار تن رسید؛ در این میان، تولید گوشت مرغ با ثبت ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تعداد لاشه‌های قابل مصرف مرغ کشتار شده در ماه شهریور، ۱۱۸ ٬ ۹۴۷ هزار قطعه به وزن ۲۳۷ ٬ ۷۲۲ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۱۱۴ ٬ ۹۷۵ هزار قطعه به وزن ۲۱۸ ٬ ۸۰۵ تن بوده است.

گوشت سفید به‌عنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوار‌ها دارد. با توجه به سهم زیاد گوشت انواع طیور از کل تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، اطلاع از مقدار تولید و عرضه آن در فواصل کوتاه زمانی (ماهانه یا فصلی) برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ مطالعات اولیه به‌منظور امکان‌سنجی اجرای طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور را در دستور کار قرار داد.

آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور، که نتایج حاصل از آن در قالب گزارش ماهانه ارائه می‌شود، برای نخستین بار در زمستان ۱۳۹۹ اجرا شد. از آمار‌های به‌دست‌آمده علاوه بر کمک به برنامه‌ریزی‌های تخصصی بخش طیور، می‌توان برای محاسبه مصرف سرانه گوشت انواع طیور و نیز برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز‌های واحد‌های پرورش و فراورده‌های طیور و صنایع تبدیلی آنها، توسعه این واحدها، و واردات گوشت مرغ بهره برد.

در استفاده از آمار‌های این گزارش لازم است نکات زیر، مورد توجه قرار گیرند:

آ) این آمار‌ها شامل اطلاعات مربوط به کشتار طیور خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمی‌شود.

ب) کشتارگاه‌های مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شده‌اند.

آمار کشتار طیور در شهریور ۱۴۰۵

مقدار تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های کشور در ماه شهریور، بر اساس وزن لاشه‌های قابل مصرف کشتار شده ۲۴۳ ٬ ۸۶۶ تن بوده است.

تعداد انواع طیور زنده وارد شده به کشتارگاه‌های کشور، ۱۲۲ ٬ ۳۴۴ هزار قطعه به وزن ۳۲۰ ٬ ۲۶۱ تن بوده و از این تعداد، در حدود ۱۲۱ ٬ ۲۱۷ هزار قطعه لاشه قابل مصرف به وزن ۲۴۳ ٬ ۸۶۶ تن به بازار عرضه شده است.

تعداد لاشه‌های قابل مصرف مرغ کشتار شده در ماه شهریور، ۱۱۸ ٬ ۹۴۷ هزار قطعه به وزن ۲۳۷ ٬ ۷۲۲ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۱۱۴ ٬ ۹۷۵ هزار قطعه به وزن ۲۱۸ ٬ ۸۰۵ تن بوده است. استان مازندران با ۱۳ ٬ ۰۳۵ هزار قطعه به وزن ۲۵ ٬ ۰۷۲ تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.

تعداد لاشه‌های قابل مصرف بوقلمون کشتار شده در ماه شهریور، ۲۶۰ هزار قطعه به وزن ۲ ٬ ۴۹۶ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۳۱۸ هزار قطعه به وزن ۲ ٬ ۸۶۷ تن بوده است. استان اصفهان با ۹۸ هزار قطعه به وزن ۹۷۶ تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.

تعداد لاشه‌های قابل مصرف بلدرچین کشتار شده در ماه شهریور، ۴۱۸ هزار قطعه به وزن ۹۷ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۴۹۲ هزار قطعه به وزن ۱۲۵ تن بوده است. استان یزد با ۲۶۹ هزار قطعه به وزن ۵۷ تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.

تعداد لاشه‌های قابل مصرف شترمرغ کشتار شده در ماه شهریور، ۲ ٫ ۱۱ هزار قطعه به وزن ۱۱۲ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۱ ٫ ۷۸ هزار قطعه به وزن ۷۸ تن بوده است. استان اصفهان با ۱ ٬ ۱۰۴ قطعه به وزن ۷۱ تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.

تعداد لاشه‌های قابل مصرف سایر انواع طیور کشتار شده در ماه شهریور، ۱ ٬ ۵۹۰ هزار قطعه به وزن ۳ ٬ ۴۳۹ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۹۹۰ هزار قطعه به وزن ۱ ٬ ۵۳۴ تن بوده است. استان کرمان با ۷۲۵ هزار قطعه به وزن ۱ ٬ ۰۹۰ تن بیش‌ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.

در ماه شهریور، متوسط وزن لاشه‌های قابل مصرف مرغ ۲ کیلوگرم، بوقلمون ۹ ٫ ۵۹ کیلوگرم، بلدرچین ۰ ٫ ۲۳ کیلوگرم، شترمرغ ۵۳ ٫ ۰۲ کیلوگرم و سایر انواع طیور ۲ ٫ ۱۶ کیلوگرم بوده است.

مقدار تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (مرداد ۱۴۰۵) در حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده افزایش ۹ درصدی مقدار تولید گوشت انواع طیور است. مقدار عرضه گوشت طیور در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ۹ درصد، برای شترمرغ ۴۴ درصد و برای سایر انواع طیور ۱۲۴ درصد افزایش، برای بوقلمون ۱۳ درصد و برای بلدرچین ۲۲ درصد کاهش داشته است.